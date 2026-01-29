Sedili squarciati da coltelli e botole di emergenza aperte impropriamente | vandali in azione sui bus

Due nuovi atti di vandalismo sui bus di Arezzo. Questa volta, alcuni sedili sono stati squarciati con coltelli e le botole di emergenza sono state aperte in modo improprio. La polizia sta indagando, ma i mezzi sono ancora in circolazione e devono affrontare danni che rischiano di rallentare il servizio. Gli autisti sono preoccupati e chiedono più controlli nelle fermate.

AREZZO – Altri due episodi di vandalismo ai danni di autobus in servizio nella rete provinciale del Tpl di Arezzo. Gli episodi, registrati sul diario di bordo che ogni autista compila alla fine del proprio turno di lavoro per segnalare qualsiasi tipo di aspetto utile, hanno rispettivamente interessato un bus impiegato sulla linea extraurbana LS6 sulla tratta Castiglion Fiorentino-Camucia ed un altro mezzo impiegato sulla tratta Arezzo-Bettole (linea LS5) Per il primo bus l’episodio è doppio: il primo risalente al 7 gennaio scorso e il secondo al 26 gennaio, quando l’autista ha segnalato l’apertura impropria della botola posteriore di emergenza, presente sul tetto interno del mezzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Arezzo Vandalismo Vandali in azione sul bus. Sedili rotti e sventrati . Telecamere ora al vaglio Caos assurdo sul bus: sale a bordo ubriaco e pretende di dormire sui sedili Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arezzo Vandalismo Sedili squarciati da coltelli e botole di emergenza aperte impropriamente: vandali in azione sui busAREZZO - Altri due episodi di vandalismo ai danni di autobus in servizio nella rete provinciale del Tpl di Arezzo. Gli episodi, registrati sul diario di bordo che ogni autista compila alla fine del pr ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.