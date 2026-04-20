I condomini che decidono di vendere parti comuni, come gli ex alloggi dei portieri, devono affrontare nuove regole fiscali che collegano i millesimi di proprietà alle recenti normative sul Superbonus. Queste disposizioni determinano come calcolare le tasse dovute sulla vendita di queste proprietà condominiali, influenzando l’ammontare delle imposte da versare. La normativa attuale introduce quindi un nuovo metodo di tassazione legato alla ripartizione delle proprietà comuni.

I condòmini che valutano la vendita di parti comuni, come gli ex alloggi dei portieri, devono ora confrontarsi con un sistema fiscale che incrocia i millesimi di proprietà con le nuove regole introdotte ha beneficiato del Superbonus. I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, emessi con la risposta numero 86 del 27 marzo 2026 a un quesito specifico, delineano un percorso dove la gestione della liquidità derivante da vendite straordinarie non è più una questione puramente condominiale, ma un impegno fiscale individuale estremamente tecnico. Il passaggio dalla gestione collettiva al dovere fiscale del singolo proprietario. Quando un immobile accessorio appartenente al condominio viene alienato, il gettito non si ferma alla struttura condominiale, poiché quest’ultima non figura come soggetto passivo d’imposta per tali operazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendita parti comuni: ecco come si pagano le tasse sui millesimi

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