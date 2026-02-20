Olimpiadi ecco quanto pagano di tasse gli atleti medagliati
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli atleti medagliati devono pagare tasse sul premio del Coni. La causa è che la legge italiana considera il premio come reddito imponibile. Per esempio, un atleta che riceve una medaglia d’oro deve affrontare una trattenuta fiscale sul valore del premio. La tassa viene applicata anche alle medaglie d’argento e di bronzo, anche se con aliquote diverse. Questo sistema fiscale riguarda tutti i vincitori, indipendentemente dal paese di provenienza. La normativa si applica anche ai premi consegnati durante le Olimpiadi in corso.
Così come accade per ogni vincita, anche il montepremi messo in palio dal Coni per gli atleti medagliati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tuttora in corso di svolgimento, è soggetto a una tassazione. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha confermato anche per questi Giochi Olimpici invernali il prize money già fissato per Tokyo 2020 e Parigi 2024: per una medaglia d'oro il premio è di 180mila euro, per un argento di 90mila e per un bronzo di 60mila. Ciò significa che con 9 ori (1.620.000 euro), 5 argenti (450mila euro) e 12 bronzi (720mila euro), al momento è questo il bottino degli azzurri nel medagliere di Milano-Cortina 2026, il montepremi complessivo da stanziare è di 2.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
