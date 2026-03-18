In un nuovo regolamento condominiale, si stabilisce che tutti i condomini avranno accesso alle aree comuni come piscina e campi da tennis. Tuttavia, l’assemblea potrà imporre turni o limiti d’uso in base ai millesimi di proprietà di ogni unità. La decisione riguarda direttamente la gestione e l’utilizzo delle parti condivise del condominio.

Con l’ordinanza n. 49662026, la Cassazione ha stabilito che l’uso delle parti comuni può essere regolamentato in base ai millesimi di proprietà dell’appartamento Tutti i condomini avranno il diritto di fruire delle aree comuni, ma l’assemblea potrà decidere turni o limiti dell’uso proporzionati ai millesimi di proprietà dell’unità in cui si risiede. Con l’ordinanza della Cassazione depositata lo scorso 5 marzo, cambia radicalmente un orientamento prevalente nella vita condominiale, secondo cui i residenti avevano accesso alla piscina, ai campi da tennis o alle varie parti ad uso comune nello stesso identico modo. Invece non è più così, o quanto meno non obbligatoriamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Condominio: cambia tutto sulle parti comuni. Piscina e campi da tennis in base ai millesimi

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