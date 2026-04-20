Vende l' auto ma i soldi non arrivano Lo spietato inganno | Ti abbiamo truffato è il nostro lavoro

Un uomo di 23 anni, di origine dell’est Europa, è stato denunciato dai carabinieri di Fontanellato per truffa. La vicenda riguarda la vendita di un’auto usata di proprietà di un 28enne residente in provincia, con la promessa di pagamento che però non si è concretizzata. L’indagine ha messo in luce un inganno legato a una compravendita tra privati che si è conclusa con una truffa, senza che i soldi siano stati consegnati.

Un raggiro sull'asse Parma-Ravenna legato alla vendita di auto fra privati. I carabinieri di Fontanellato (Pr) hanno denunciato un 23enne originario dell’est Europa per truffa legata all’acquisto di un’auto usata di proprietà di un 28enne domiciliato in provincia. La notizia è riportata da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ABBIAMO COMPRATO UN’AUTO… ERA UNA TRUFFA

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