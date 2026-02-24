Modolo truffato l' ex capitano del Venezia vende il Rolex a un Levak | perde soldi e orologio

Modolo ha subito una truffa quando l’ex capitano del Venezia ha cercato di vendere un Rolex a un acquirente di nome Levak. La causa è stata un malfunzionamento del bonifico istantaneo, che aveva un limite di cinquemila euro. L’acquirente ha promesso di effettuare un bonifico tradizionale, ma poi ha evitato di completare il pagamento. Alla fine, Modolo ha perso sia l’orologio che i soldi.

VENEZIA - «Il bonifico istantaneo non funziona, sarà perché ha il limite a cinquemila euro. Ma non ti preoccupare: te ne faccio uno normale, fidati». E Marco Modolo, oggi tecnico del settore giovanile e all’epoca capitano del Venezia Fc, si è fidato. Alla fine, però, si è ritrovato senza Rolex e senza i soldi che gli erano stati promessi, l’operazione bancaria revocata dal compratore non appena ha girato l’angolo. A distanza di quasi cinque anni il responsabile del raggiro ai danni dell’icona arancioneroverde è stato condannato: otto mesi, l’accusa era di truffa con l’aggravante della rilevante entità - Modolo si aspettava di ricevere 8. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Roma, 35enne giapponese truffato da due italiani: comprano 4 Rolex dal valore complessivo di 247mila € con i soldi del MonopoliUn uomo giapponese di 35 anni si trova ora a fare i conti con una truffa a Roma.

Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsiUn uomo di 33 anni giapponese ha venduto quattro Rolex per circa 230 mila euro, ma la transazione si è rivelata una truffa.

