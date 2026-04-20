Vende l’auto per 26.000 euro ma il bonifico non arriva Poi al telefono | Ti abbiamo truffato è il nostro lavoro

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri di Fontanellato dopo aver venduto un’auto per 26.000 euro, ma il bonifico non è mai arrivato. Quando ha contattato il compratore, quest’ultimo ha ammesso di aver commesso una truffa, dichiarando che si trattava del suo mestiere. La denuncia è stata presentata presso la Procura della Repubblica di Parma.

I carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 23enne originario dell’est Europa. L'accusa è di truffa legata all’acquisto di un’auto usata di proprietà di un 28enne domiciliato in provincia.L’episodio risale all’inizio dell’anno, quando la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Caparra da 1.000 euro per l'escavatore comprato online, ma l'annuncio è finto e viene truffatoVenerdì 13 i carabinieri di Copparo, al termine di una meticolosa attività investigativa, hanno denunciato alla Procura estense un 67enne per il... Anziana truffata al telefono, fa un bonifico da oltre quarantamila euroProvvidenziale intervento della polizia di Terni che è riuscita a bloccare l’operazione prima che i soldi finissero sul conto del truffatore: ecco... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Abbassa i chilometri per vendere l'auto usata: 30enne denunciato per truffa; Concessionarie: la vera rivoluzione non è l’auto ma chi la vende; Il post-vendita è sempre più centrale per le concessionarie; Volkswagen inizia a vendere auto elettriche con range extender. Agenzie di vendita auto: come funzionano, pro e contro per chi compra e per chi vende. Ci si può fidare?Le agenzie di vendita auto possono semplificare la compravendita, ma non sempre offrono le stesse tutele. Ecco come funzionano, quali sono i pro e i contro per chi acquista e per chi vende, e cosa con ... euroconsumatori.eu Auto, anno nero per l’Italia: Stellantis vende 50 mila vetture in menoIl mercato italiano dell’auto chiude l’anno in negativo, trainato al ribasso da un’altra pesante performance di Stellantis, che fa decisamente peggio della media. Dicembre è stato il quinto mese ... milanofinanza.it Mexhlis. . Kjo luftë tregoi edhe sesi vendet e varfra si Irani me pak teknologji po bëjnë presion të madh mbi vende të pasura dhe teknologjikisht të përparuara sikurse Arabia Saudite dhe Emiratet - facebook.com facebook Oggi, in una conferenza certamente parecchio significativa, tra le altre cose Chivu ha detto tre parole che sono passate via veloci ma – opinione personale - sono molto significative: “La negatività vende”. E si riferisce a chi, dopo ogni santa partita, ha bisogno x.com