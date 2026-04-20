Nella notte, i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un giovane nel capoluogo casertano, colto in flagranza di reato durante un'operazione antidroga. Il 24enne è stato trovato in possesso di hashish e una somma di denaro contante, ritenuta legata allo spaccio. L'uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito e adesso si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione antidroga nella notte nel capoluogo casertano, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un giovane, colto in flagranza di reato per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato sorpreso subito dopo aver ceduto alcune dosi di hashish a diversi acquirenti, prontamente identificati dai militari. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire un’ulteriore quantità della stessa sostanza, per un totale di circa 11 grammi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vende droga in strada: beccato con hashish e contanti, arrestato 24enne

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, spaccio di droga a piazza Carlo III: arrestato 25enne con hashish e contanti

Vede i poliziotti e cerca di allontanarsi, 67enne beccato con droga e denaro in contantiUn 67enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: VENDE MARIJUANA IN STRADA, PUSHER 32ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO; Si butta sulle macchine in strada, beccato con la coca: arrestato; Ponte di Nona, droga nelle cantine del palazzo: sequestrati 12 chili di hashish e cocaina; Evade dai domiciliari per comprare la droga: arrestato.

Vende marijuana per strada: arrestato pusherLa droga è stata posta sotto sequestro e il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... grandangoloagrigento.it

Bologna, fermato mentre vende cocaina per strada nel quartiere Santo Stefano: «I clienti lo contattavano via sms»Un cittadino marocchino di 21 anni è accusato di spaccio. L'operazione della Squadra mobile: sequestrati oltre 66 grammi di cocaina, circa 24 grammi di hashish e 890 euro in contanti ... corrieredibologna.corriere.it

La Polizia ha fermato alcuni spacciatori che tentavano di vendere droga mentre i bimbi e il vescovo Trevisi lanciavano un messaggio contro la guerra. - facebook.com facebook