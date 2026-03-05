Vede i poliziotti e cerca di allontanarsi 67enne beccato con droga e denaro in contanti

Un uomo di 67 anni è stato fermato dalla polizia mentre passeggiava in piazza Lo Sardo. Quando ha notato gli agenti, ha cercato di allontanarsi, ma è stato comunque fermato. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso droga e denaro contante. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Un 67enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, mentre passeggiava in piazza Lo Sardo, ha attirato l'attenzione degli agenti delle Volanti con un atteggiamento decisamente sospetto, tentando in modo maldestro di eludere i controlli senza riuscirvi. Durante la perquisizione personale suo carico sono stati rinvenuti due astucci contenenti 11 involucri di hashish e una somma di denaro contante, considerata provento dell'attività illecita. Subito dopo si procedeva al controllo dell’abitazione del fermato, ove sono state rinvenute e sequestrate altre 18 dosi di droga, insieme a materiale per la pesatura ed il confezionamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

