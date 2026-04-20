In Austria, sono stati ritirati dai supermercati migliaia di vasetti di omogeneizzati dopo la scoperta di veleno per topi all’interno di un prodotto manipolato. La stessa procedura di ritiro riguarda anche altri paesi, dove i prodotti sono stati rimossi dagli scaffali a causa dei rischi per la salute dei consumatori. Le autorità hanno avviato accertamenti per verificare le cause della contaminazione e l’origine dei vasetti coinvolti.

Allerta in Austria dopo la scoperta di veleno per topi in un barattolo di omogeneizzato. La multinazionale di alimenti per bambini Hipp ha comunicato il richiamo del prodotto da oltre mille supermercati Spar in tutto il Paese, dopo la segnalazione della manomissione di almeno un vasetto risultato positivo a una sostanza topicida. Il veleno per topo nell’omogeneizzato La polizia della regione austriaca del Burgenland ha affermato che l’allerta è stata lanciata da un consumatore che avrebbe avvertito uno strano odore proveniente da un omogeneizzato a marchio Hipp, apparso manomesso, e per questo non lo aveva fatto mangiare al proprio bambino. Secondo quanto riferito dalle autorità, nel vasetto contenente purea di carote e patate è stata rilevata la presenza del veleno per topi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Veleno per topo in un omogeneizzato manomesso, ritirati migliaia di vasetti dai supermercati in tre Paesi

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