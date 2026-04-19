Trovato veleno per topi in un omogeneizzato HiPP in Austria | vasetti manomessi e in circolazione maxi richiamo

In Austria è stato trovato veleno per topi in un vasetto di omogeneizzato del marchio HiPP. La polizia ha segnalato che i vasetti sono stati manomessi e sono in circolazione sul mercato. Sabato è stato effettuato un primo rinvenimento e domenica un portavoce ha dichiarato che si presume ci siano altri vasetti simili ancora in circolazione. È stato avviato un richiamo ufficiale dei prodotti coinvolti.

"Presumiamo che almeno un altro vasetto manomesso sia in circolazione", ha dichiarato domenica il portavoce della polizia austriaca dopo il primo rinvenimento di sabato. Venerdì però era già scattato un maxi richiamo degli stessi omogeneizzati dopo un allarme partito dalla Germania. Alla base di tutto vi sarebbe un atto criminale volontario che avrebbe preso di mira i vasetti di omogeneizzati manomettendoli con l'aggiunta del veleno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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