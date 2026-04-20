Il padre di Andrea Sciorilli fermato per l’omicidio del figlio a Vasto

Il padre di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni trovato senza vita nel garage del suo condominio a Vasto, è stato fermato dalle autorità. L’arresto è avvenuto al termine di un lungo interrogatorio, e ora si trova in stato di fermo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla scomparsa del ragazzo, che è stato trovato senza vita ieri. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Antonio Sciorilli, padre di Andrea Sciorill i, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo, scattato al termine del lungo interrogatorio. A confermare la notizia è l’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Secondo i media locali il genitore avrebbe confessato l’omicidio del 21enne. L’omicidio di Andrea Sciorilli. Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio a Vasto all’imbocco del garage del palazzo in cui abitava con la famiglia, ma il delitto potrebbe essere l’ultimo atto di una lite cominciata in casa. Secondo quanto appreso tracce di sangue sono state trovate anche sul pianerottolo e nell’ascensore.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

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In stato di fermo il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo #ANSA - facebook.com facebook

Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e cara x.com