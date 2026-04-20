Vasto giovane trovato morto nel garage | fermato il padre

A Vasto, il padre di un giovane di 21 anni è stato fermato dopo il ritrovamento del suo corpo nel garage del condominio in cui abitava. La vittima è stata trovata senza vita ieri pomeriggio. Le autorità hanno avviato le indagini e trattenuto il padre per accertamenti. Non sono state rivelate ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso o le motivazioni del fermo.

VASTO – Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto la notte scorso nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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