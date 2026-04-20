Omicidio Vasto trovato morto Andrea Sciorilli nel garage di casa fermato il padre del 21enne ucciso a coltellate - VIDEO

Nella città di Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage del proprio condominio. Le forze dell’ordine hanno fermato il padre del ragazzo, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio. La vittima viveva con la famiglia nello stesso stabile. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire le circostanze della morte e il ruolo dell’uomo fermato.

Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio di Vasto dove viveva con la sua famiglia. Il padre, primo a dare l'allarme, si trova ora in stato di fermo a seguito di un lungo interrogatorio svoltosi la notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile A Vasto, in provincia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Vasto, trovato morto Andrea Sciorilli nel garage di casa, fermato il padre del 21enne ucciso a coltellate - VIDEO Notizie correlate Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio; Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima; Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: ipotesi omicidio. Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garageL'uomo è stato ascoltato per tutta la notte dopo aver dato l'allarme. Il corpo del giovane è stato trovato nel garage di casa ... ilfattoquotidiano.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net Omicidio Vasto, fermato il padre della vittima x.com ++ ULTIM'ORA ++ Antonio Sciorilli è stato fermato per l'omicidio del figlio Andrea, 21 anni, ucciso con almeno tre coltellate a Vasto #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook