Giovane trovato morto in un garage a Vasto | fermato il padre

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage di un complesso residenziale a Vasto, nel pomeriggio di ieri. Le forze dell'ordine hanno fermato il padre del ragazzo, che attualmente si trova in caserma. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sulle motivazioni dietro il fermo. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è in stato di fermo e si trova in caserma. Lo conferma il difensore dell'uomo, l'avvocato Massimiliano Baccalà, che si trova insieme al suo assistito. Il ragazzo è stato trovato ieri pomeriggio dalla mamma, cassiera al Conad di Vasto, con i segni di diverse coltellate sul corpo. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Vasto, giovane di 21 anni trovato morto nel garage di un condominio: si sospetta un omicidio x.com