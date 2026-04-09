Tragedia a Bosa | figlio uccide il padre con un cacciavite

Un uomo di 78 anni è deceduto questa mattina nella sua abitazione di via Pischedda a Bosa, dopo essere stato colpito con un cacciavite. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il presunto aggressore, che si è poi rivelato essere il figlio della vittima. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un uomo di 78 anni è venuto a mancare nella tarda mattinata di questo giovedì 9 aprile 2026, dopo un violento attacco subito nella sua abitazione di via Pischedda a Bosa. Giuseppe Pinna, vittima dell’aggressione avvenuta con un cacciavite, è deceduto poco dopo il trasferimento presso l’ospedale di Nuoro, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi medici e l’invio di un elicottero per il trasporto d’urgenza. Le forze dell’ordine della Compagnia di Macomer hanno individuato nel figlio di 78 anni, Paolo Pinna di 42 anni, il presunto responsabile del gesto che ha tolto la vita al padre. L’uomo, che avrebbe già manifestato in passato criticità comportamentali, è stato fermato e si trova attualmente in stato di arresto presso la caserma locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Bosa: figlio uccide il padre con un cacciavite Tragedia a Bosa, 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite: arrestato il figlioUn uomo di 78 anni è morto a Bosa (Oristano) in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua casa: è stata colpito con un cacciavite. Orrore in casa in Sardegna, 41enne uccide il padre con un cacciavite(Adnkronos) – Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite. Temi più discussi: Anziano ucciso con un cacciavite, arrestato il figlio; Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a Caltanissetta; Tragedia a Bosa: 78enne ucciso a colpi di cacciavite, arrestato il figlio. Oristano, a Bosa anziano ucciso con un cacciavite: fermato il figlioTragedia a Bosa, nell'Oristanese. Un pensionato di 78 anni è morto dopo essere stato colpito con diversi colpi di cacciavite ... dire.it Tragedia a Bosa, 78enne ucciso in casa a colpi di cacciavite: arrestato il figlioUn uomo di 78 anni è morto a Bosa (Oristano) in seguito a un’aggressione avvenuta nella sua casa: è stata colpito con un cacciavite ... fanpage.it In occasione della commemorazione del primo anniversario della tragedia della funivia del Monte Faito, il prossimo 17 aprile si terrà una giornata di raccoglimento e memoria articolata in due momenti significativi. Il programma - https://nap.li/Ct3o - facebook.com facebook Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com