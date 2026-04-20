Nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, un giovane è stato trovato senza vita in un garage di una zona residenziale vicino alla circonvallazione Histoniense a Vasto. La scoperta ha suscitato grande sorpresa tra i residenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Nei confronti del ragazzo, si sono fatte dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, portando a interrogativi sulle circostanze del decesso.

Un ritrovamento drammatico ha sconvolto la città di Vasto nel primo pomeriggio di domenica 19 aprile 2026: un giovane è stato trovato senza vita all’interno di un garage, in un contesto residenziale a ridosso della circonvallazione Histoniense. La vittima è Andrea Sciorilli, 21 anni. Secondo le prime informazioni emerse, sul corpo sarebbero state riscontrate ferite d’arma da taglio, compatibili con un’aggressione avvenuta in un ambiente chiuso e circoscritto. Il ritrovamento e le prime ipotesi investigative. Nelle ore successive, gli accertamenti si sono concentrati sul contesto familiare: il padre del ragazzo è stato fermato con l’ipotesi di omicidio.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Vasto, Andrea trovato morto in garage: colpo di scena. “Sono stato io”. Famiglia sotto shock

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