Vasto Andrea Sciorilli è stato ucciso dal padre a colpi d’ascia | la confessione dopo l’interrogatorio fiume

A Vasto, il padre di un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo aver confessato di aver ucciso suo figlio a colpi d’ascia. La vittima è stata trovata domenica nel garage del condominio in cui abitava. Dopo un lungo interrogatorio, l’uomo ha ammesso il delitto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

È stato fermato e portato in carcere Antonio Sciorilli, padre di Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a Vasto. Interrogato per tutta la notte dai carabinieri, l’uomo alla fine avrebbe confessato. Nelle ore seguenti è stata ritrovata anche l’arma che Sciorilli avrebbe usato per uccidere il figlio: un’ascia. Si tratta di un delitto «nato, purtroppo, in un ambiente di contrasti familiari che si sono acuiti in maniera esponenziale negli ultimi tempi», ha detto il procuratore della Repubblica di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia, in conferenza stampa. Dopo l’interrogatorio dunque l’uomo è stato...🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il padre Antonio: avrebbe confessato dopo un interrogatorio fiumeAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo legale.

Leggi anche: Andrea Sciorilli, ucciso a Vasto dal padre con un'ascia: la lite in casa, poi l'omicido. Un testimone: «L'ho visto con un cadavere»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chi era Andrea Sciorilli; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer.

Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, ucciso dal padre Antonio con l'accetta: aveva denunciato il figlio violentoAntonio, il padre del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in un garage a Vasto, è in stato di fermo come confermato dal suo avvocato ... virgilio.it

Omicidio a Vasto, svolta per la morte del 21enne Andrea Sciorilli: il padre confessa dopo il fermoA Vasto, Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio: le indagini per omicidio si sono concentrate sul contesto familiare e sul fermo del padre. notizie.it

Andrea Sciorilli ucciso con un'ascia dal padre. L'uomo è stato visto vicino al cadavere del figlio - facebook.com facebook

Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com