Vasca idromassaggio e camini in pietra | ma il b&b da sogno nella dimora storica è abusivo

Un Bed and Breakfast situato in una dimora storica del XV secolo nei colli della Val d’Arda ha attirato l’attenzione per le sue strutture e le attività offerte. All’interno della struttura, sono state installate una vasca idromassaggio e camini in pietra, mentre all’esterno si organizzano escursioni a cavallo e sessioni di tiro con l’arco. Tuttavia, sono emerse irregolarità legate alla regolarità dell’attività, che ha portato a verifiche da parte delle autorità competenti.

Piacenza, 20 aprile 2026- Sui colli della Val d’Arda, tra le mura di una dimora storica del XV secolo, sboccia un Bed and Breakfast da sogno: camere eleganti con vasca idromassaggio, saloni riscaldati da camini in pietra, escursioni a cavallo e tiro con l’arco. Peccato che sia tutto abusivo, senza licenze né partita Iva, e pubblicizzato a tutto spiano su Booking e Airbnb con recensioni a pioggia di stelline. L’indagine della Finanza. Questa perla turistica ‘in nero’ è stata scoperta grazie a un’indagine serrata della Tenenza di Fiorenzuola d’Arda. Le forze dell’ordine, nel quadro dei controlli anti-abusivismo nel settore ricettivo, hanno fiutato l’affare e scavato a fondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasca idromassaggio e camini in pietra: ma il b&b da sogno nella dimora storica è abusivo Notizie correlate Un B&B in una dimora storica del XV secolo ma sconosciuto al fiscoIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio nel... Da fascicolo contro ignoti a tre indagati: svolta sulla morte del piccolo Matteo, rimasto incastrato nella vasca idromassaggioSAN BENEDETTO - Svolta nell’inchiesta sulla morte del piccolo Matteo Brandimarti, il ragazzino di San Benedetto del Tronto deceduto dopo il tragico... Altri aggiornamenti Leroy Merlin catalogo vasche idromassaggio da esterno 2026Catalogo Leroy Merlin vasche idromassaggio da esterno 2026: i migliori modelli quadrati, tondi, rettangolari e ottagonali per il giardino ... casaegiardino.it Idroterapia, idromassaggio e sauna anche a casa: come scegliere la vascaNon c’è nulla di più naturale dell’acqua e delle sue proprietà da sfruttate per il benessere del corpo e della psiche. Regolando temperatura e pressione, l’acqua stimola il relax e il benessere dei ... dilei.it