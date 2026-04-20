Un B&B in una dimora storica del XV secolo ma sconosciuto al fisco
La Guardia di Finanza di Piacenza ha scoperto un Bed and Breakfast situato in una dimora storica del XV secolo, che non risultava registrato presso il fisco. Durante un controllo nel settore turistico-ricettivo, le forze dell'ordine hanno identificato una struttura abusiva nelle colline della provincia. L’attività di verifica rientra in un’operazione di controllo più ampia volta a contrastare l’evasione fiscale nel comparto.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio nel comparto turisticoricettivo, ha individuato una struttura abusiva sulle colline della provincia. L’attività investigativa, condotta dai militari.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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