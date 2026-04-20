Varesina colpo di Banaga a Solbiate | la scalata in classifica vola

La Varesina ha vinto 1-0 sul campo di Solbiate Arno contro il Milan Futuro. La rete decisiva è stata segnata da Baud Banaga, mentre il portiere Maddalon ha parato alcuni tiri importanti. La squadra si è portata così in una posizione migliore nella classifica del campionato. La partita si è giocata in trasferta e ha visto un risultato stretto ma importante per la squadra ospite.

La Varesina ha ottenuto un successo fondamentale in trasferta a Solbiate Arno, battendo il Milan Futuro per 0-1 grazie a una rete di Baud Banaga e a una prestazione decisiva del portiere Maddalon. Il trionfo permette alla squadra guidata da Spilli di scalare la classifica della Serie D Girone B, raggiungendo i 34 punti che mettono in pari Pavia e Breno nella lotta per la salvezza. Resilienza e colpi tattici nel derby tra ambizioni diverse L'incontro si è rivelato un test di resistenza psicologic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varesina, colpo di Banaga a Solbiate: la scalata in classifica vola Notizie correlate Alma Fano leader: colpo di Ugolini al 90° batte il Villa San Martino e vola in classifica.Il colpo di Fulvi Ugolini, diciassettenne alla sua seconda apparizione tra i "grandi", ha regalato all'Alma Fano una vittoria inaspettata nel match... Leggi anche: Arriva Di Chiara: l’Arezzo è al completo. L’ultimo colpo per la scalata alla serie B Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La Varesina respira: tre punti d’oro contro il Milan Futuro; Serie D, girone B: La Varesina supera 0-1 al Chinetti il Milan Futuro, decide la rete di Baud Banaga; La Varesina sbanca il Chinetti. L’1-0 sul Milan Futuro avvicina il playout casalingo; Calcio Serie D: colpo Varesina col Milan, tre punti pesanti per la salvezza. La Varesina respira: tre punti d’oro contro il Milan FuturoIl colpo esterno firmato da Baud Banaga e da Maddalon permettono alla squadra di Spilli di raggiungere il classifica Pavia e Breno nella corsa salvezza ... varesenews.it La Varesina respira: tre punti d'oro contro il Milan Futuro - facebook.com facebook Milan Futuro, sconfitta contro Varesina: al Chinetti finisce 0-1 #milanpress x.com