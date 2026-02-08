Alma Fano leader | colpo di Ugolini al 90° batte il Villa San Martino e vola in classifica

L’Alma Fano conquista una vittoria importante contro il Villa San Martino. All’ultimo minuto, Fulvi Ugolini, 17 anni e alla sua seconda partita tra i professionisti, segna il gol decisivo. La squadra di casa vince 1-0 nel recupero e sale in classifica, sorprendendo tutti.

Il colpo di Fulvi Ugolini, diciassettenne alla sua seconda apparizione tra i “grandi”, ha regalato all’Alma Fano una vittoria inaspettata nel match contro il Villa San Martino, terminato 1-0 nel recupero. Un gol all’ultimo respiro che ha mandato in visibilio i numerosi tifosi fanesi presenti e proietta l’Alma in testa alla classifica. La partita, disputata questo giovedì 8 febbraio 2026 in un pomeriggio nuvoloso e piovoso, si è decisa grazie a un’azione corale culminata con il diagonale rasoterra del giovane attaccante, che si è infilato nell’angolino alla destra del portiere avversario, Cappuccini.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alma Fano UGolini

L’Alma Fano conquista la testa del girone A di Promozione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alma Fano UGolini

Fano, altro colpo: preso l’ex Alma. Malshi è granataIl Fano dovrebbe aver chiuso con Dedjon Malshi (foto). Il calciatore ha avuto nei giorni scorsi un paio di incontri con i dirigenti della società che gli avrebbero mostrato il loro interesse e alla ... ilrestodelcarlino.it

Acuto di Zaccardo e sorpasso per una notte: l’Alma Fano piega il nuovo MoiePROMOZIONE - L'avvento di Ciattaglia non porta luce, padroni di casa capolista aspettando il Lunano Basta l’acuto di Zaccardo per consegnare la sesta vittoria consecutiva all’Alma Fano che opera il so ... youtvrs.it

VILLA SAN MARTINO - ALMA FANO CALCIO STARTING XI In Panchina: 12 Tommasino, 13 Innocenti, 14 Rovinelli, 15 Frulla, 16 Malshi, 17 Fulvi Ugolini, 18 Moschella, 19 Sabattini, 20 Niang #almafanocalcio #villasanmartino #promozione #startingxi facebook