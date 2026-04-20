Frode da 200 milioni | 11 imprenditori nel mirino per crediti falsi

La Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini a undici imprenditori residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma. Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un sistema di crediti falsi che ha generato una frode fiscale dal valore complessivo di 200 milioni di euro. Le accuse riguardano attività di frode e manipolazioni di documenti finanziari.

La Procura di Busto Arsizio ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini a 11 imprenditori, residenti tra Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, accusati di aver orchestrato un sistema di frode fiscale per 200 milioni di euro. Il meccanismo si basava sull’acquisto di crediti d’imposta inesistenti tramite una rete di società cartiere, prive di attività reale, utilizzate per compensare tasse e contributi. Il cuore dell’operazione risale al luglio 2025, quando la Compagnia della Guardia di Finaccia di Gallarate, insieme alla sezione di polizia giudiziaria della Procura, aveva già bloccato circa 200 milioni di euro attraverso il sequestro preventivo di 19 società coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode da 200 milioni: 11 imprenditori nel mirino per crediti falsi Notizie correlate Frode fiscale da 8 milioni: indagati 57 imprenditori cinesi, lusso e beni sequestrati in tutta Italia.Un’operazione complessa, che ha svelato una rete di frode fiscale orchestrata da un sodalizio di matrice cinese, ha portato all’indagine di 57... Treviso: Frode da 80 milioni tra ditte fantasma e flussi di capitali in Cina, indagati 5 imprenditori.Tessuti Fantasma e Flussi Illeciti: La Frode da 80 Milioni di Euro Svelata a Treviso Un’operazione complessa della Guardia di Finanza di Treviso ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di Gallarate; Crediti fiscali falsi, la Finanza di Gallarate scopre una frode da 200 milioni; Truffa da 200 milioni. Chiusa l’indagine; Maxi frode nei ristoranti a Roma: il sistema della società serbatoio per assumere e sfruttare lavoratori in nero. Frode fiscale da 200 milioni, crediti falsi bloccati dalla Guardia di Finanza di GallarateSgominato un sistema di società cartiere: 11 imprenditori indagati, recuperati già 36 milioni per lo Stato. Comunicata agli indagati la chiusura delle indagini ... varesenews.it FRODE FISCALE Frode fiscale internazionale, maxi sequestro da 11 milioni: tre indagati nella BATOperazione Rientro alla base della Guardia di Finanza: nel mirino società esterovestite, beni immobili e disponibilità finanziarie ... statoquotidiano.it Sorbolo Mezzani, svuotano il conto per pagarsi bollette e debiti: smascherati quattro truffatori Frode da oltre 3.500 euro: i soldi della vittima usati per utenze e cartelle esattoriali tramite PagoPa #SorboloMezzani #Truffa #Carabinieri #FrodeInformatica - facebook.com facebook Bonus edilizi, lavori inesistenti e crediti fittizi: maxi frode da 5 milioni di euro in Calabria x.com