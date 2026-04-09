Coppa Italia Lead 2026 | l’arrampicata con corda riparte da Pero Domenica 12 aprile su Climbing Tv e Prime Video

Domenica 12 aprile si è disputata la prima tappa del circuito Coppa Italia Lead 2026 di arrampicata con corda, presso la Climbing District di Pero, in provincia di Milano. Alla competizione hanno partecipato 107 atleti, tra cui alcuni dei più noti specialisti italiani, tra cui i nomi di punta Placci e Rogora. L'evento è stato trasmesso in diretta su Climbing TV e Prime Video.

107 atleti alla Climbing District di Pero (MI) per la prima tappa del circuito. In gara i migliori specialisti italiani: Placci e Rogora i nomi di punta. Ingresso libero, streaming gratuito su Climbing Tv di Sportface per semifinali e finale. L’ultimo atto disponibile anche su Amazon Prime Video. Dopo la conclusione del circuito Boulder e l’avvio di quello Speed e Para climbing, è arrivato il momento che gli appassionati di arrampicata sportiva attendevano: debutta la Coppa Italia Lead 2026. L’11 e il 12 aprile la Climbing District di Pero (MI) ospiterà la prima tappa del circuito dedicato alla specialità “classica” dell’arrampicata, quella con corda e imbrago, con 107 atleti al via — 55 donne e 52 uomini — pronti a sfidarsi su tracciature inedite e impegnative. 🔗 Leggi su Sportface.it

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