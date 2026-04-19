Torino D’Aversa dopo il pareggio contro la Cremonese | Salviamo i 40 punti ottenuti con anticipo! In passato questa partita l’avremmo persa

Dopo il pareggio senza reti contro la Cremonese, l’allenatore del Torino ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando come siano stati raggiunti con anticipo i 40 punti necessari per la salvezza. Ha aggiunto che, in passato, questa partita sarebbe stata persa. La squadra piemontese ha così interrotto una serie di due vittorie consecutive.

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