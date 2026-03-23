Inter News 24 Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha commentato il pareggio ottenuto questa sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni. Al fischio finale di Fiorentina-Inter, il tecnico viola Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi contro la capolista di Cristian Chivu. La Fiorentina ha lottato ad armi pari. Le dichiarazioni: PAROLE – « Primo messaggio? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati eccezionali. Fare questo scontro e uscire così alla distanza vuol dire che stiamo bene. Mi è spiaciuto per il gol a freddo che ci ha stabilizzato, poi secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Stasera motivazione, voglia di migliorarci, abbiamo fatto una grande partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vanoli a DAZN: «Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, partita straordinaria. Ecco cosa ho detto a Kean»

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