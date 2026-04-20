Vannacci spiazza Renzi a Pulp Podcast di Fedez e Marra è una bufala che la Costituzione sia antifascista

Durante la puntata del Pulp Podcast, Roberto Vannacci ha dichiarato che la Costituzione non sarebbe antifascista, provocando la reazione di Matteo Renzi. I due sono stati ospiti del programma condotto da Fedez e Marra, dove hanno discusso di vari temi politici e storici. Vannacci ha affermato che questa idea sulla Costituzione è una bufala, suscitando attenzione tra gli ascoltatori.

“Quella della Costituzione antifascista è una bufala. La Costituzione serve a costruire, e lo si fa con principi, non anti principi”. Queste le parole di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, davanti a Matteo Renzi, entrambi ospiti del podcast di Fedez e Mr. Marra. I due politici hanno affrontato diversi temi, a partire dal governo Meloni fino alla questione rimpatri. Le parole di Roberto Vannacci sulla Costituzione Come riporta LaPresse, il leader di Futuro Nazionale, in merito alla Costituzione, ha dichiarato: “Questo ormai è il mantra della sinistra: la Costituzione antifascista. In 139 articoli della Costituzione non ce n’è uno che parli di fascismo e di antifascismo.🔗 Leggi su Virgilio.it

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