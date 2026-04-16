Durante l'ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez e Marra hanno intervistato il generale Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Renzi. Successivamente, il rapper ha rivolto un insulto a un noto giornalista durante un confronto pubblico. La puntata ha suscitato diverse reazioni sui social, e le polemiche sono proseguite nelle ore successive.

Fedez e Marra hanno ospitato a Pulp Podcast i politici Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ma l’annuncio è stato oscurato dallo scontro con Giovanni Floris. Il rapper ha svelato un retroscena sul mancato invito di Marra a DiMartedì e ha accusato il giornalista di aver manipolato i video del podcast per screditarlo, arrivando a insultare pubblicamente Floris nei commenti social. Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast L'insulto al conduttore nei commenti social Il retroscena dello scontro tra Fedez e Floris Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast Dopo la partecipazione della premier Meloni, Fedez e Davide Marra, conduttori di Pulp Podcast, hanno annunciato la registrazione di una puntata che vede protagonisti Matteo Renzi e Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fedez e Marra intervistano Vannacci e Renzi a Pulp Podcast, poi il rapper insulta Floris: il retroscena

Giorgia Meloni a Pulp Podcast. | Pulp Podcast #51

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