Il Vangelo del 7 aprile 2026 racconta un incontro toccante tra Gesù e Maria di Magdala. La narrazione descrive come Maria riconosca e si avvicini a Gesù dopo la Resurrezione, in un momento di grande emozione. La giornata inizia con una riflessione sulla Parola, guidata da don Luigi Maria Epicoco, che invita a meditare su questo episodio.

Meditiamo il Vangelo del 7 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel vuoto lasciato dal dolore per la morte di Gesù, Maria di Màgdala prova l’enorme gioia di vedere Nostro Signore risorto. Il pianto si trasforma in felicità quando Gesù la chiama per nome. Questo passo del Vangelo ci mostra il passaggio dalla perdita alla fede. In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 7 aprile 2026: l’incontro commovente tra Gesù e Maria di Magdala

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La Parola del Signore - Il Vangelo del giorno - 06/04/2026 x.com