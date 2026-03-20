Il Vangelo del 20 marzo 2026 narra di Gesù che si dirige verso Gerusalemme. La scena si svolge mentre Gesù si avvicina alla città, accompagnato dai suoi discepoli. La narrazione si concentra sul suo arrivo e sull’evento che si svolge in quel momento. La giornata inizia con questa testimonianza e con la riflessione proposta da don Luigi Maria Epicoco sulla Parola del Signore.

Meditiamo il Vangelo del 20 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nostro Signore sale a Gerusalemme mentre fuori c’è un clima di tensione, dato che cercano di ucciderlo. In questo contesto complesso, si scopre che la sua missione non dipende dagli uomini, ma da un tempo e un disegno inarrestabili. In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 20 marzo 2026: Gesù sale a Gerusalemme

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Su #Play2000 il Vangelo del giorno, una rubrica per iniziare la giornata con la luce della Parola. Un breve momento di ascolto, #preghiera e riflessione che accompagna i fedeli, invitandoli ad accogliere il messaggio del #Vangelo e a viverlo nel cammino qu x.com