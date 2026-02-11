Questa mattina all’istituto Mattei di San Lazzaro alcuni dipendenti hanno trovato il loro edificio imbrattato. I muri e le vetrate sono stati coperti da scritte fatte con bombolette spray. Un gesto che ha sorpreso e infastidito chi lavora lì, lasciando un segno di vandalismo evidente.

San Lazzaro (Bologna), 11 febbraio 2026 - Vandalismi al Mattei di San Lazzaro. Alcuni dipendenti dell’istituto, che per primi sono arrivati a lavoro questa mattina, si sono trovati davanti i muri dell’edificio e le vetrate deturpate da varie scritte a bomboletta. I carabinieri sono stati informati e il dirigente scolastico, Roberto Fiorini, sta provvedendo a sporgere denuncia contro ignoti. “Lo vedo soprattutto come un ulteriore episodio di degrado degli spazi pubblici e della consapevolezza civile e politica insieme, ormai insopportabilmente e diffusamente presente ovunque a Bologna e dintorni - ha dichiarato Fiorini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrate e muri deturpati con scritte: vandali in azione all’istituto Mattei di San Lazzaro

