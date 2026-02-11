Vetrate e muri deturpati con scritte | vandali in azione all’istituto Mattei di San Lazzaro

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’istituto Mattei di San Lazzaro alcuni dipendenti hanno trovato il loro edificio imbrattato. I muri e le vetrate sono stati coperti da scritte fatte con bombolette spray. Un gesto che ha sorpreso e infastidito chi lavora lì, lasciando un segno di vandalismo evidente.

San Lazzaro (Bologna), 11 febbraio 2026 - Vandalismi al Mattei di San Lazzaro. Alcuni dipendenti dell’istituto, che per primi sono arrivati a lavoro questa mattina, si sono trovati davanti i muri dell’edificio e le vetrate deturpate da varie scritte a bomboletta. I carabinieri sono stati informati e il dirigente scolastico, Roberto Fiorini, sta provvedendo a sporgere denuncia contro ignoti. “Lo vedo soprattutto come un ulteriore episodio di degrado degli spazi pubblici e della consapevolezza civile e politica insieme, ormai insopportabilmente e diffusamente presente ovunque a Bologna e dintorni - ha dichiarato Fiorini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vetrate e muri deturpati con scritte vandali in azione all8217istituto mattei di san lazzaro

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrate e muri deturpati con scritte: vandali in azione all’istituto Mattei di San Lazzaro

Approfondimenti su San Lazzaro Mattei

Vandali in azione alla stazione a Casarsa: colpiti bagni e vetrate

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, la stazione ferroviaria di Casarsa è stata oggetto di atti di vandalismo.

Via Teresa Mattei, la comunità islamica ripulisce i muri dalle scritte. Il sindaco: "Un esempio da seguire"

A via Teresa Mattei, la comunità islamica ha deciso di ripulire i muri dalle scritte offensive, contribuendo a migliorare il decoro urbano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.