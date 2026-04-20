Vance tenta il disgelo con il Vaticano | Grazie a papa Leone preghiamo per lui

Il vicepresidente ha espresso gratitudine al papa e ha affermato di pregare per lui, dopo le dichiarazioni del Pontefice che avevano suscitato attenzione. In un intervento successivo, ha dichiarato che il Papa predica il Vangelo e che loro cercano di metterlo in pratica. La situazione ha portato a un tentativo di distensione tra le parti coinvolte.

Washington e Vaticano cercano di ricucire i pezzi di una rottura che non fa bene a nessuno. Lo sa papa Leone XIV che per primo ha cercato di stemperare le parole del presidente Usa Donald Trump chiarendo di non volerci dibattere. Una reazione molto gradita al vicepresidente americano e cattolico JD Vance: «Sono grato a papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrazione dei media alimenta costantemente i conflitti (e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno) la realtà è spesso molto più complicata» ha commentato aggiungendo: «Il Papa predica il Vangelo, come deve, questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni su questioni morali del momento.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Vance tenta il disgelo con il Vaticano: «Grazie a papa Leone, preghiamo per lui» Notizie correlate Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD... Leggi anche: Iran, Trump attacca Papa Leone: “Un debole, in Vaticano solo grazie a me”