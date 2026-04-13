Iran Trump attacca Papa Leone | Un debole in Vaticano solo grazie a me
L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso giudizi critici nei confronti del Papa Leone XIV, commentando con tono negativo il suo ruolo e la sua presenza in Vaticano. Durante un'intervista con i giornalisti, ha dichiarato di non essere un grande fan del pontefice e ha fatto riferimento al suo apprezzamento personale nei confronti di Leone XIV. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità statunitensi e il Vaticano.
(Adnkronos) – Donald Trump attacca frontalmente il Papa. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di "non essere un grande fan" di Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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