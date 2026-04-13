Iran Trump attacca Papa Leone | Un debole in Vaticano solo grazie a me

L'ex presidente degli Stati Uniti ha espresso giudizi critici nei confronti del Papa Leone XIV, commentando con tono negativo il suo ruolo e la sua presenza in Vaticano. Durante un'intervista con i giornalisti, ha dichiarato di non essere un grande fan del pontefice e ha fatto riferimento al suo apprezzamento personale nei confronti di Leone XIV. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità statunitensi e il Vaticano.