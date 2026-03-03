Dalla tragedia all’Operazione Primavera | Brindisi onora i finanzieri che sconfissero il contrabbando

Nella mattinata di oggi, a Brindisi, si è svolta una cerimonia in piazza Sottile-De Falco per ricordare i finanzieri che combatterono il contrabbando durante l’Operazione Primavera. Alla presenza del comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di Divisione, e del comandante provinciale della città, si sono tenuti i discorsi ufficiali e le celebrazioni ufficiali. La cerimonia ha reso omaggio ai finanziari coinvolti in quella operazione.

Quella sera a bordo della stessa autovettura c'erano altri due militari che, nonostante le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. Infatti, all'indomani del decesso delle due giovani Fiamme Gialle, l'Autorità di Governo diede inizio, in Puglia, alla più imponente attività di contrasto al contrabbando di sigarette, denominata "Operazione Primavera", inviando circa 2.000 uomini appartenenti a tutte le forze dell'ordine. Il piano straordinario, protrattosi fino al 30 giugno 2000, pose fine al fenomeno e fu l'inizio del cambiamento sociale, economico e culturale della provincia.