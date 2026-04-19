La Valtur non riesce più a vincere | terza sconfitta consecutiva contro Pistoia

La Valtur Brindisi ha subito la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta contro Pistoia, e si trova alla quarta battuta nelle ultime cinque giornate di campionato di Serie A2. La squadra non è riuscita a trovare la vittoria e ha perso terreno in classifica, scendendo al sesto posto. La situazione si presenta difficile per la formazione, che cerca di reagire in questa fase finale della stagione regolare.