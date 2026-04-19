La Valtur non riesce più a vincere | terza sconfitta consecutiva contro Pistoia
La Valtur Brindisi ha subito la sua terza sconfitta consecutiva, questa volta contro Pistoia, e si trova alla quarta battuta nelle ultime cinque giornate di campionato di Serie A2. La squadra non è riuscita a trovare la vittoria e ha perso terreno in classifica, scendendo al sesto posto. La situazione si presenta difficile per la formazione, che cerca di reagire in questa fase finale della stagione regolare.
Terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate di campionato, per una Valtur Brindisi che non riesce più a vincere e scuotersi in questa parte finale di regular season di Serie A2, scivolando al sesto posto in classifica.Ennesimo scivolone esterno in casa di una Estra Pistoia.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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