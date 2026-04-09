Orrore in Valle d' Aosta ex stordita e uccisa a coltellate | il fermano Sohaib condannato a 25 anni

In Valle d'Aosta si è verificato un omicidio che ha sconvolto la comunità locale. Un giovane di Fermo, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata con coltellate, è stato condannato a 25 anni di reclusione dalla Corte. La vittima, trovata in condizioni di stordimento, è deceduta poco dopo l’intervento. La sentenza è stata emessa ieri, chiudendo un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione dei media.

FERMO - Colpevole. Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata, Auriane Laisne, è stato condannato ieri a 25 anni di carcere dalla Corte d’assise di Aosta. La ragazza è stata trovata morta il 5 aprile del 2024 in una chiesetta abbandonata e sconsacrata sopra La Salle, in Val d’Aosta. Ad ucciderla tre ferite con arma da taglio al collo e all’addome. Il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi aveva chiesto il carcere a vita per l'imputato, che è stato giudicato capace di intendere e volere al termine di una perizia psichiatrica. La Corte La corte depositerà le motivazioni del verdetto entro 70 giorni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Orrore in Valle d'Aosta, ex stordita e uccisa a coltellate: il fermano Sohaib condannato a 25 anni Leggi anche: Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: “Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditato” Uccise l’ex fidanzata, Sohaib condannato a 25 anniAOSTA, 08 APR – E’ stato condannato a 25 anni di carcere Sohaib Teima, il ventiquattrenne di Fermo (di origini egiziane) accusato del femminicidio... Argomenti più discussi: Orrore in Valle d'Aosta, ex stordita e uccisa a coltellate: il fermano Sohaib condannato a 25 anni; Vermi nelle uova di Pasqua: orrore in gita, scatta il sequestro; Quattro anni fa l'orrore di Bucha, più di 420 civili ucraini uccisi dai russi; Omicidio di Auriane, condannato a 25 anni di reclusione l'ex fidanzato fermano. Una villa trasformata in un orrore con animali vivi e morti. Da 10 anni le autorità sanno, nessuno interviene. I cittadini mi chiedono aiuto. #enricorizziofficial #dallapartegiusta #DallaParteDegliAnimali - facebook.com facebook Tre anni e mezzo di orrore quotidiano. Cécile Kohler e Jacques Paris, sopravvissuti al carcere in Iran (di A. Marrocco) x.com