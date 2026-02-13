Violenza su donne | incontro Pd-Fondazione Iotti a 30 anni da legge contro violenza sessuale

Roma, 13 febbraio - Il Pd e la Fondazione Iotti si sono incontrati oggi per ricordare i trent’anni dalla legge contro la violenza sessuale, un evento che mira a riflettere sul passaggio da un’applicazione stretta del reato alla promozione di una cultura del consenso. L’incontro, che si terrà martedì 17 febbraio alle 14, si svolge in un momento in cui i casi di violenza sulle donne sono ancora al centro dell’attenzione pubblica, e rappresenta un'occasione per affrontare i progressi e le sfide ancora aperte in questa battaglia.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - 'Dal reato contro la persona alla cultura del consenso. Trent'anni dall'approvazione della legge contro la violenza sessuale' è il tema dell'incontro promosso dal Gruppo del Pd e dalla Fondazione Nilde Iotti che si terrà martedì 17 febbraio alle 14.30 presso la sala Berlinguer della Camera dei deputati. Lo rende noto il Pd. Interverranno Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti, Andrea Catizone, presidente Fondazione Tina Lagostena Bassi, Anna Finocchiaro, presidente Fondazione Italiadecide, Alberta De Simone, già deputata democratici di sinistra, Michela Di Biase, deputata Pd, Sara Ferrari, deputata Pd, Valeria Valente, senatrice Pd, e Roberta Mori, portavoce Conferenza donne Pd.