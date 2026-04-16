Bullismo Valditara | Violenza giovanile aumentata del 500% in 15 anni Via l’anonimato e vietare i social ai minori

Negli ultimi quindici anni, i dati europei indicano un aumento del 500% nei casi di bullismo e violenza tra i giovani. In risposta, sono state proposte misure come l’eliminazione dell’anonimato online e il divieto di accesso ai social media per i minorenni. Le statistiche mostrano come questi fenomeni siano diventati più evidenti a partire dalla seconda decade del 2000. Questi interventi mirano a contrastare l’incremento di comportamenti aggressivi tra i giovani.