Bullismo Valditara | Violenza giovanile aumentata del 500% in 15 anni Via l’anonimato e vietare i social ai minori
Negli ultimi quindici anni, i dati europei indicano un aumento del 500% nei casi di bullismo e violenza tra i giovani. In risposta, sono state proposte misure come l’eliminazione dell’anonimato online e il divieto di accesso ai social media per i minorenni. Le statistiche mostrano come questi fenomeni siano diventati più evidenti a partire dalla seconda decade del 2000. Questi interventi mirano a contrastare l’incremento di comportamenti aggressivi tra i giovani.
“A livello europeo i documenti testimoniano l’esplosione del bullismo e della violenza giovanile, soprattutto a partire dal secondo decennio del 2000. Ho letto che sarebbero aumentati gli episodi del 500% negli ultimi 15 anni”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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