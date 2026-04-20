Divieto social minori 15 anni Valditara annuncia il piano del Governo | Il nostro progetto è originale e innovativo per superare le falle riscontrate nei sistemi esteri
Il Governo sta sviluppando un progetto volto a limitare l'accesso alle piattaforme social per i minori di 15 anni. Il ministro ha annunciato che il piano mira a colmare le lacune riscontrate in altri sistemi adottati all’estero, definendolo “originale e innovativo”. Sono in corso le procedure per mettere in atto le nuove misure, che prevedono restrizioni specifiche per questa fascia di età.
Il Governo è al lavoro su un progetto per impedire ai giovanissimi l'accesso alle piattaforme digitali. Secondo quanto riportato da un lancio dell'agenzia Ansa, l'esecutivo cerca di arginare il problema studiando delle barriere tecnologiche invalicabili. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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L'80% degli europei è d'accordo con l'ipotetico divieto di accesso ai social media agli under 16 - dati @PollingEU x.com