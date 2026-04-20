Divieto social minori 15 anni Valditara annuncia il piano del Governo | Il nostro progetto è originale e innovativo per superare le falle riscontrate nei sistemi esteri

Il Governo sta sviluppando un progetto volto a limitare l'accesso alle piattaforme social per i minori di 15 anni. Il ministro ha annunciato che il piano mira a colmare le lacune riscontrate in altri sistemi adottati all’estero, definendolo “originale e innovativo”. Sono in corso le procedure per mettere in atto le nuove misure, che prevedono restrizioni specifiche per questa fascia di età.