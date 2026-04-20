Valditara | Ci siamo abituati a scusare tutto colpa sempre della società Docente accoltellata? Il ragazzo sapeva di non poter subire conseguenze
Il ministro dell’istruzione ha commentato il recente episodio di una docente accoltellata, affermando che il ragazzo coinvolto era consapevole di non poter subire conseguenze. Ha anche osservato che negli ultimi decenni si è diffusa l’abitudine di attribuire ogni problema alla società, scusando comportamenti che in passato sarebbero stati considerati inaccettabili. La discussione si concentra sulla responsabilità e sulle dinamiche educative attuali.
"Ci siamo abituati in questi decenni a pensare che la colpa fosse sempre della società. E quindi a scusare tutto". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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