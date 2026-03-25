Docente accoltellata a scuola Valditara | Quando un ragazzo esce di casa con un coltello con una lama di 10 centimetri le famiglie dove stanno?

Un insegnante è stata accoltellata all’interno di una scuola nell’area di Bergamo. Il ministro dell’Istruzione ha commentato l’incidente durante una telefonata a un programma televisivo, chiedendo dove si trovassero le famiglie quando un ragazzo esce di casa con un coltello di 10 centimetri. L’episodio si è verificato presso un istituto comprensivo locale.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato l'aggressione subita da un'insegnante dell'istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, nel corso di un intervento telefonico al programma di Rete 4 "Diario del giorno". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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