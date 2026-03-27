Docente accoltellata l’indignazione sui social | Noi insegnanti ridotti a numero di questa nuova azienda chiamata scuola Società allo sfascio completo e si chiede alla scuola di riparare tutto Se il dirigente non protegge il professore il ragazzino pensa di poter fare tutto

L'aggressione a una docente di francese da parte di un alunno di 13 anni, che si è conclusa senza conseguenze gravi, ha suscitato numerosi commenti sui social media. Diversi utenti hanno commentato sulla condizione attuale della scuola, definendola come un'istituzione sovraccarica e poco protetta. Sono state sollevate anche preoccupazioni sulla responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire la sicurezza degli insegnanti.

L’accoltellamento della docente di francese da parte di un alunno di 13 anni, per fortuna senza conseguenze irreparabili, ha scatenato una valanga di reazioni. Nei commenti prevale un sentimento misto di rabbia, amarezza e impotenza. Per molti non si tratta soltanto di un fatto gravissimo di cronaca, ma del segnale di una scuola sempre più. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dopo l’episodio della docente accoltellata, emergono nuovi interrogativi sul ruolo dei social e sulle possibili influenze esterne sul 13enne. - facebook.com facebook

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