Controlli dei carabinieri in Val Fortore | droga fogli di via e violazioni al codice della strada

I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato controlli in Val Fortore, concentrandosi su diverse aree. Durante le operazioni sono state trovate quantità di droga, sono stati emessi fogli di via e sono state contestate violazioni al codice della strada. Le verifiche sono avvenute in vari punti della zona, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme. Le operazioni si sono svolte nel giro di poche ore e hanno coinvolto diversi equipaggi.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore al fine di contrastare i reati predatori, specialmente ai danni di bancomat e postamat, il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto del Codice della Strada, concentrando i controlli su 211 persone, 173 veicoli e 25 esercizi pubblici. I militari delle Stazioni di Castelfranco in Miscano e San Bartolomeo in Galdo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento due uomini locali per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata ad uso personale, in quanto trovati in possesso di oltre 2 grammi complessivi di hashish, che sono stati sequestrati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri in Val Fortore: droga, fogli di via e violazioni al codice della strada Notizie correlate Leggi anche: Val Fortore. Lotta alla droga, prevenzione dei reati predatorio e controlli in strada dei carabinieri Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire...