Vaccino Covid Frajese | Il popolo è sovrano? Dopo quanto accaduto in ' pandemia' non vi sentite presi per il cu*o? - VIDEO

Durante un convegno, l'endocrinologo Giovanni Frajese ha commentato le dichiarazioni ufficiali sulla gestione della pandemia di COVID-19, ponendo domande sul ruolo del popolo e sulla trasparenza delle informazioni diffuse. Le sue affermazioni hanno attirato l’attenzione, sollevando interrogativi sul rapporto tra cittadini e istituzioni sanitarie. Le sue parole sono state riportate in un video condiviso sui social media, generando discussioni tra utenti e professionisti.

Durante un convegno, l'endocrinologo Giovanni Frajese è tornato sulle cosiddette menzogne di Stato, prendendo come l'esempio l'epoca della "pandemia", quando misure come lockdown, vaccino Covid e Green pass la facevano da padrone Durante un convegno, l'endocrinologo Giovanni Frajese è tornato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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