Soldato cieco post vaccino Covid il racconto dell' avv Ottaviano sugli effetti avversi di Remo Esposto dopo inoculazione - VIDEO
Dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid, Remo Esposto ha cominciato a sentire i primi problemi. Con la prima dose ha avuto disturbi neurologici, mentre dopo la seconda si è sviluppata una trombosi ai seni cavernosi e una neuropatia ottica bilaterale, che lo ha reso cieco. Ora racconta quello che ha vissuto, e il suo avvocato si prepara a portare il caso in tribunale.
Con la prima dose ha subito disturbi neurologici, con la seconda dose una trombosi dei seni cavernosi con neuropatia ottica bilaterale e quindi cecità. Oggi non riesce più a mantenere l’equilibrio, ha bisogno di essere accudito 24 ore su 24 Un soldato italiano di 24 anni, sano e in servizio a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dopo l'intervista fatta a me, è uscita questa, fatta a Remo, il mio Assistito. Ammetto di essermi commosso e ringrazio Andrea Zambrano per i suoi articoli su un caso che mi tocca molto. (Potete leggere o ascoltare l'audio). - facebook.com facebook
