Soldato cieco post vaccino Covid il racconto dell' avv Ottaviano sugli effetti avversi di Remo Esposto dopo inoculazione - VIDEO

Dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid, Remo Esposto ha cominciato a sentire i primi problemi. Con la prima dose ha avuto disturbi neurologici, mentre dopo la seconda si è sviluppata una trombosi ai seni cavernosi e una neuropatia ottica bilaterale, che lo ha reso cieco. Ora racconta quello che ha vissuto, e il suo avvocato si prepara a portare il caso in tribunale.

