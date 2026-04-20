Vaccini 150 milioni di vite salvate ma la copertura è ancora fragile

Ogni giorno, negli ultimi 50 anni, sono state salvate circa 8.200 vite grazie ai vaccini, per un totale di circa 150 milioni di persone protette dal 1974 ad oggi. Questi dati evidenziano il ruolo fondamentale delle campagne vaccinali nel prevenire malattie e ridurre mortalità. Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti, la copertura vaccinale resta ancora fragile e non raggiunge sempre i livelli desiderati.

Sei al minuto, ogni giorno degli ultimi 50 anni, per un totale di 150 milioni: sono le vite salvate grazie ai vaccini dal 1974 a oggi. “I vaccini sono una delle innovazioni più efficaci e inclusive della medicina. Non solo salvano vite, ma generano valore per l’intera società”, dichiara il presidente di Farmindustria Marcello Cattani in occasione della Settimana europea dell’immunizzazione. L’impatto economico dei vaccini . Oggi i vaccini proteggono da oltre 30 malattie potenzialmente letali, contribuendo inoltre alla lotta contro l’antimicrobico-resistenza e alla prevenzione di alcune forme tumorali. Non meno rilevante l’impatto economico: secondo alcuni studi ogni euro investito in prevenzione può generare fino a 14 euro di benefici in termini socio-economici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaccini, 150 milioni di vite salvate ma la copertura è ancora fragile Notizie correlate Cina: 7,3 milioni di donatori, 200.000 vite salvateLa Cina ha registrato oltre 7,3 milioni di cittadini come donatori volontari di organi, trasformando una pratica inizialmente sperimentale in un... Life Support: 25 vite salvate, ma 3 giorni di mare in piùLa nave Life Support, operativa sotto il coordinamento di Emergency, ha completato la terza operazione di salvataggio in meno di 48 ore, recuperando... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vaccini anti-Covid, la Confederazione rende pubblici i contratti; Direttrice UFSP: giusto ordinare tante dosi del vaccino Covid; Covid, la direttrice dell’UFSP: Giusto ordinare così tante dosi di vaccino; Farmaceutica: l’Italia secondo produttore in Europa, export da 54 miliardi. Pediatri Sip: La prevenzione non si ferma all’infanzia. Un numero di telefono per rispondere ai dubbi dei genitoriNegli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per cinque decenni. quotidianosanita.it I 78 anni dell'Oms, 'con i vaccini salvate le vite di oltre 154 milioni di bimbi'Oltre 154 milioni di decessi infantili evitati grazie ai vaccini negli ultimi 50 anni e 90 milioni di bambini salvati da un solo vaccino, quello contro il morbillo. Una riduzione, dal 2000 a oggi, del ... ansa.it Bloccata la movimentazione dei bovini dalla Sardegna. "Vaccini unica soluzione per fermare il virus" - facebook.com facebook Un provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma torna al centro del dibattito pubblico, riaccendendo le polemiche sulla gestione giudiziaria dell’intera vicenda dei vaccini anti-Covid. x.com