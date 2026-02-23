Al Verdi va in scena L' angelo della storia spettacolo cult della compagnia Sotterraneo

Ideato e diretto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa – quest’ultimo Premio Hystrio alla drammaturgia 2025 - con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini in scena, L’Angelo della Storia prende ispirazione dall’ultimo lavoro del filosofo Walter Benjamin, che immagina un angelo sospinto nel futuro con lo sguardo rivolto al passato, testimone impotente delle macerie della storia e delle rovine del progresso.Da questa potente immagine prende forma una creazione scenica che costruisce una personale “mappa del paradosso”: un mosaico di microstorie, istanti sospesi, eventi fatali che attraversano epoche e geografie, intrecciando destini individuali e immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

A teatro un nuovo viaggio multisensoriale, in scena lo "Spettacolo senza senso" della compagnia GanimedeQuesta sera al teatro di Cesena va in scena “Spettacolo senza senso”, uno spettacolo della compagnia Ganimede.

“L’angelo della Storia”, tra storia, geografia e contraddizioni al teatro Troisidi NonantolaIl gruppo teatrale “L’angelo della Storia” ha portato in scena uno spettacolo che unisce storia, geografia e contraddizioni.

