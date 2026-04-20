Uscite di emergenza ostruite e niente cassetta di primo soccorso locale notturno sanzionato per oltre 13mila euro

Durante un controllo, è stato riscontrato che le uscite di emergenza di un locale notturno risultavano ostruite, mentre all’interno mancava una cassetta di primo soccorso. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni amministrative che superano i 13.000 euro. Le autorità hanno rilevato violazioni riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro, con particolare attenzione alla tutela delle vie di evacuazione.

Violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare sulla scarsa fruibilità delle uscite del locale. Sono questi gli elementi che hanno portato i carabinieri di Savignano sul Panaro a sanzionare il titolare di un'attività notturna per oltre 13mila euro, nel corso di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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