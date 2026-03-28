Sono proseguiti i controlli negli esercizi pubblici e nelle attività di pubblico spettacolo coordinati dalla Questura di Latina, con particolare attenzione alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza. Durante un’ispezione, è stata riscontrata una differenza tra il piano di emergenza e le uscite di sicurezza di un locale, che è stato sanzionato. Le verifiche continueranno su tutto il territorio.

Continuano i controlli negli esercizi pubblici e nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento coordinati dalla Questura di Latina, volti ad assicurare il rispetto della legislazione di settore. Nel corso della serata di ieri, venerdì 27 marzo 2026, il personale del commissariato della polizia di Stato di Terracina, unitamente a militari della guardia di finanza, operatori dei vigili del fuoco e della Asl di Latina – Dipartimento di Prevenzione, ha effettuato una serie di verifiche interdisciplinari. Nel corso delle attività ispettive ordinate dalla Questura di Latina un esercizio è stato sanzionato a seguito dell’accertata difformità tra il piano di emergenza e le uscite di sicurezza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Difformità tra il piano di emergenza e le uscite di sicurezza. Sanzionato un locale

Articoli correlati

Leggi anche: Uscite d’emergenza nel mirino: locale chiuso

Discoteca "abusiva" e uscite d'emergenza ostruite: sequestrato locale a San LorenzoUscite di emergenza ostruite, impianti elettrici fatiscenti e discoteca “abusiva”.

Altri aggiornamenti su Difformità tra il piano di emergenza e...

Temi più discussi: Sanatoria edilizia: quando si può applicare il Salva Casa? Tra difformità e variazioni essenziali; Fiscalizzazione abuso edilizio: quando non si applica tra ante 1967 e tolleranze costruttive; Permesso di costruire: il silenzio-assenso si forma anche in presenza di difformità urbanistiche; Afragola, abusi, difformità e appropriazione di suolo pubblico. Sequestrato un palazzo di quattro piani.

Difformità, condono e sanatorie: cosa dovrà prevedere il Testo unico delle CostruzioniÈ arrivato finalmente alla Camera il disegno di legge delega per la revisione organica del Testo unico dell'Edilizia e delle disposizioni sulla sicurezza delle costruzioni, che era stato approvato in ... professionearchitetto.it

Sanità pugliese, Iva sulle prestazioni delle cooperative: De Leonardis chiede chiarezza sulle difformità tra AslUna difformità nell’applicazione dell’Iva sulle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali nelle Asl pugliesi finisce al centro del dibattito politico. immediato.net

Carlo Pagliai. . Una delle forme di sanatoria edilizia meno conosciute riguarda le parziali difformità eseguite in corso d’opera rispetto a un titolo abilitativo rilasciato prima della Legge n. 10/1977. È una procedura molto interessante perché consente di affrontar - facebook.com facebook