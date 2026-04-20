Otto bambini tra i 3 e i 14 anni sono stati colpiti e uccisi durante una sparatoria avvenuta a Shreveport, Louisiana. Secondo le forze dell'ordine, l’incidente è avvenuto nel corso di una lite domestica. La polizia ha confermato che nessun altro è rimasto ferito o coinvolto. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, al culmine di quella che le autorità hanno definito una “lite domestica”. Le vittime avevano un’età compresa tra tre e 14 anni. Sette delle otto vittime erano figli del killer. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 del mattino di domenica 19 aprile (le 13 in Italia). Dieci persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. La scena del crimine si estendeva su tre luoghi. L’attentatore, identificato come Shamar Elkins, 31 anni, è morto dopo un inseguimento della polizia terminato con gli agenti che hanno aperto il fuoco contro di lui. Le autorità non hanno specificato cosa possa aver scatenato la violenza, ma gli investigatori sono certi che la sparatoria sia stata “interamente un episodio di violenza domestica”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria in Louisiana: uccisi 8 bambini tra 3 e 14 anni

Eight children killed in Louisiana mass shooting

Notizie correlate

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media Usa: «Strage dopo una lite domestica». Morto il killerUna lite domestica si è trasformata in una carneficina a Shreveport, in Louisiana, dove otto bambini sono rimasti uccisi in una sparatoria.

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anniOtto bambini sono stati uccisi in una sparatoria in Louisiana, negli Stati Uniti, nel corso di quella che le autorità hanno definito una “lite...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore; Sparatoria in Louisiana, uccisi otto bambini; Sparatoria in Louisiana: uccisi 8 bambini tra gli uno e i 14 anni; Strage di bambini in Louisiana: otto vittime tra i tre e i 14 anni. Ucciso l'aggressore.

Usa, 8 bambini morti in sparatoria in Louisiana Lite domestica | Killer ucciso durante inseguimento in autoVideo sparatoria Louisiana (Usa) al culmine di una lite domestica, ultime notizie: 8 bambini morti, il killer ucciso durante inseguimento in auto ... ilsussidiario.net

Orrore in Usa, otto bimbi tra uno e 14 anni uccisi in una sparatoria: gli aggiornamentiHa aperto il fuoco colpendo molte persone prima di allontanarsi a bordo di una vettura. É una vera e propria strage quella avvenuta nelle scorse ore negli Stati Uniti, nello stato della Louisiana, una ... notizie.it

Radio1 Rai. . "Reagiremo presto", promette Teheran dopo che la Marina Usa ha sequestrato una nave cargo iraniana che stava tentando di forzare il blocco su Hormuz. A poche ore dalla fine del cessate il fuoco, sempre più a rischio i negoziati in Pakistan. - facebook.com facebook

"Fine delle illusioni: non ci sono più rapporti privilegiati con gli Usa" Intervista a Pasquale Ferrara, ambasciatore che con altri 400 diplomatici ha firmato una lettera per Bruxelles per chiedere la sospensione dell’accordo con Israele x.com